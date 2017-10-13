المتحدث العسكري: تدمير بؤرة إرهابية وضبط 316 لفافة بانجو بوسط سيناء
المتحدث العسكري: تدمير بؤرة إرهابية وضبط 316 لفافة بانجو بوسط سيناء
12:01 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
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كتب - مصطفى المنشاوي:
قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، نجحت في القضاء على إحدى البؤر الإرهابية بوسط سيناء، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية.
وأضاف المتحدث العسكري في بيان اليوم الجمعة، أن القوات تمكنت من تدمير عربة دفع رباعي وضبط 316 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر مخبأة في مخزن سري داخل إحدى سيارات النقل.
وأوضح أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل تنفيذ عملياتها وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر والقضاء على العناصر الإرهابية بوسط سيناء.
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