المتحدث العسكري: استشهاد 6 جنود في هجوم إرهابي بالعريش

كتب- مصطفى المنشاوي

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري استشهاد 6 من عناصر القوات المسلحة في هجوم شنته عناصر إرهابية مسلحة على إحدى الإرتكازات الأمنية بمدينة العريش.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له، أن الإرهابيين هاجموا القوات بالقنابل اليدوية والأسلحة النارية، واشتبك معهم الجنود على الفور، ما أجبر العناصر الإرهابية على الفرار حاملين عددا من القتلى والمصابين منهم.

وأكد أن القوات شنت على الفور حملة تمشيط في المنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.