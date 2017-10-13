إقبال متوسط على لجان انتخابات "الأطباء" في القليوبية
إقبال متوسط على لجان انتخابات "الأطباء" في القليوبية
11:55 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017
انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء
القليوبية - أسامة علاء الدين:
شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية، إقبالًا متوسطًا على التصويت، خلال الساعات الأولى لفتح اللجان، اليوم الجمعة، بمقر نادي بنها الرياضي.
وقال الدكتور أحمد سعيد نقيب الأطباء بالقليوبية، إنه سجري الاقتراع على 11 مقعدًا، منهم 4 مقاعد للنقابة الفرعية بمعدل مقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن، بالإضافة إلى مقعد لقطاع شمال الدلتا، و6 مقاعد للنقابة العامة منهم 3 مقاعد فوق السن، و3 مقاعد تحت السن.
وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها من 9 صباحًا، وستغلق أبوابها في 5 مساء، لتبدأ بعدها عمليات فرز الأصوات داخل اللجنة.
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