بدء توافد أطباء أسيوط للمشاركة في انتخابات النقابة

أسيوط - أسامة صديق:

شهد نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، اليوم الجمعة، بدء توافد أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة الفرعية للأطباء.

يتنافس على مقعد النقيب العام بالنقابة العامة فوق السن الدكتور أسامة عبدالحي، أستاذ التخدير بجامعة الأزهر ورئيس اتحاد الأطباء العرب، والدكتور جورج ناشد أستاذ الجراحة العامة كلية طب قصر العيني، والدكتور محمد عبدالحميد حسنين، أخصائي جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام وعضو "أطباء بلا حقوق".

وعلى مقعد فوق 15 سنة لنقابة أسيوط الفرعية يتنافس كل من الدكتور أيمن منصور أبوزيد، استشاري جراحة العظام ومدير مستشفى المبرة، والدكتور ضياء عبدالحميد، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط، والدكتور عماد حماد الدالي، والدكتور علاء عبدالكريم.

بينما يتنافس كل من الدكتور عصام نبيل، بجامعة أسيوط، والدكتور عثمان محمود أحمد، مدرس جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد شحاتة المصري بمطار أسيوط، والدكتور محمد علي رسلان، طبيب العناية المركز بمستشفى المبرة على مقعد تحت 15 سنة.