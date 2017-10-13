التعليم العالي: منح دراسية من إنجلترا للحصول على درجة الماجستير

كنب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، بفتح باب التقدم لمنح (Chevening)؛ للحصول على درجة الماجستير في المجالات المختلفة لمدة عام بإحدى الجامعات البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 7 نوفمبر المقبل، وللتعرف على كافة المعلومات وشروط التقدم والجامعات البريطانية يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتي http://www.chevening.org/egypt، وwww.chevening.org/apply.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان اليوم الجمعة، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية التي تقدمها المملكة للباحثين المصريين في ظل العلاقات المثمرة والبناءة التي تربط بين البلدين؛ للنهوض بالمستوى العلمي والتدريبي للباحثين المصريين.

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لاتتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

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