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إقبال متوسط في انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ (صور)

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إقبال متوسط في انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ (صور) إقبال متوسط في انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ (صور)

التحرير

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شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا بمقر النقابة بالمدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، أن 10 مرشحين، يخوضون انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك بعد إرسال أسمائهم للنقابة العامة بالقاهرة، عقب إغلاق باب الترشيح على 4 مقاعد للعضوية، منهم مقعدان فوق السن، ومقعدان آخران تحت السن، ومقعد واحد عن وسط الدلتا.

انتخابات الأطباء في كفر الشيخ

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وأضاف "أبوسمرة" في تصريحات لـ"التحرير" أن أسماء المرشحين العشرة الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي للنقابة لمقعدي فوق السن، هم (إبراهيم عبد المنعم عبد الله، وأماني باشا، ومحمد غانم).

وأشار إلى أن المرشحين على مقعدي تحت السن 4 أطباء هم: أحمد منصور، وبسيوني عبد التواب، ومحمد كمال رزق، وهيثم إبراهيم رشوان، أما لمقعد عضو عن وسط الدلتا مرشح عليه 3 أطباء هم: حسن السيد إبراهيم الباتع، ورشوان شعبان رشوان، ومحمد سلامة محمود جاد، موضحًا أن هذه الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي.

انتخابات كفر الشيخ للأطباء

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التحرير

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