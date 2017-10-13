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القبض على عاطلين تخصصا في سرقة المنطقة الصناعية بقليوب

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القبض على عاطلين تخصصا في سرقة المنطقة الصناعية بقليوب القبض على عاطلين تخصصا في سرقة المنطقة الصناعية بقليوب

التحرير

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على لصين  تخصصا في ارتكاب سرقة الورش والمصانع بأسلوب قص الأقفال بدائرة قسم شرطة قليوب.

كانت البلاغات قد انهالت على مكتب رئيس مباحث قسم قليوب بتكرار حوادث سرقة الورش والمصانع بالمنطقة الصناعية بالطريق الزراعي بطريقة واحدة.

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بتكثيف البحث، تبين أن وراء تلك الوقائع "تامر .ر 26 سنة - عاطل" و"مجدى ع 23  سنة - عاطل"، وتم ضبطهما  بحوزتهما سيارة ومقص حدادي وعتلة وجهاز لاب توب، و بمواجهتهما اعترفوا بارتكاب عدة وقائع.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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التحرير

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