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تدمير عربة دفع رباعي وضبط 316 لفافة بانجو بسيناء

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تدمير عربة دفع رباعي وضبط 316 لفافة بانجو بسيناء تدمير عربة دفع رباعي وضبط 316 لفافة بانجو بسيناء

التحرير

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قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى نجحت فى القضاء على إحدى البؤر الإرهابية بوسط سيناء وذلك بالتعاون مع القوات الجوية.

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وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القوات تمكنت من تدمير عربة دفع رباعى وضبط 316 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر مخبأة فى مخزن سرى داخل إحدى السيارات النقل، فيما تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تنفيذ عملياتها وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر والقضاء على العناصر الإرهابية بوسط سيناء.

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