«حقوق إنسان» البرلمان تواصل زيارات السجون وأقسام الشرطة الأسبوع المقبل

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تواصل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب زيارتها لأقسام الشرطة والسجون، بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية مطلع الأسبوع المقبل لعدد من دور الأيتام والسجون وأقسام الشرطة والمستشفيات.

وقالت وكيلة لجنة حقوق الإنسان، النائبة مارجريت عازر، إن الزيارات تستهدف التأكد من معايير حقوق الإنسان وتطبيقها على المساجين.

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وأضافت أنه «تفقدنا خلال الفترة الماضية عددا من أقسام الشرطة، لمعرفة أحوال المساجين والأماكن التي يحتجزون فيها، وتأكدنا أنهم يُعاملون معاملة حسنة، ويسمح لأقاربهم بزيارتهم»، لافتة إلى أن اللجنة توثق الزيارات الخاصة بالسجون لعرضها في المحافل الدولية.

يذكر أن وفدا من لجنة حقوق الإنسان نظم عددا من الزيارات الميداينة لأقسام الشرطة خلال الشهر الماضي، من بينها زيارات لقسم شرطة روض الفرج والشرابية وعين شمس، للتأكد من حسن معاملة المحتجزين.