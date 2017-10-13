الصحة: نصدر أدوية للخارج بـ250 مليون دولار سنويًا (فيديو)

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قال الدكتور عماد الدين راضي، وزير الصحة: إن "مصر لديها مصانع منذ 40 عامًا، وتصدر التكنولوجيا الطبية والأدوية لجميع دول العالم، بما يعادل 250 مليون دولار سنويًا".

وأكد "راضي" خلال لقائه مع برنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "on live" اليوم الجمعة، أنه غير مسموح أن يُنشأ مصنع تجهيزات طبية في مصر إلا إذا كان حاصلًا على اعتماد دولي.

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وتابع: "حجم التصدير يتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون دولار إلى كل دول العالم"، موضحًا أنه يتابع الأوضاع مع الشركات المصنعة للتجهيزات الطبية، ومستلزمات المستشفيات، وجميع التعاملات داخلها.