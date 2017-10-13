«الأصغر والأكبر».. أرقام قياسية تنتظر لاعبي المنتخب الوطني بروسيا

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كتب-كريم قماح

بعد غياب 28 عاما... تعود الكرة المصرية إلى العالمية من جديد عقب الإنجاز التاريخي الذى حققه الجيل الحالى بالصعود إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بعد مباراة تاريخية أمام الكونغو ظلت فيها بطاقة التأهل أسيرة فى سماء استاد برج العرب، حتى أطلقها الفرعون المصرى محمد صلاح فى الدقيقة 93 بركلة جزاء هى الأغلى فى تاريخ الكرة المصرية.

ليسطر الجيل الحالى تاريخا جديدا ويعود بالمصريين إلى الذكريات السعيدة بعام 1990 وبلوغ نهائيات كأس العالم بإيطاليا، وهناك بعض اللاعبين تنتظرهم أرقام قياسية، بمجرد المشاركة فى المونديال المقبل، أو التواجد مع البعثة المصاحبة للمنتخب.

وتستعرض «التحرير» أبرز المرشحين لتحقيق أرقام قياسية تفوق من قبلهم ويصعب تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

البداية لأسطورة حراسة المرمى المصرية والإفريقية عصام الحضري «السد العالي»

شارك الحضرى مع المنتخب الوطنى فى أكثر من 100 مباراة دولية، أولاها أمام ليبريا فى 6 إبريل 1997، ويعتبر سابع لاعب مصرى يتم الـ100 مباراة مع المنتخب.

خاض من خلالها مع المنتخب المصرى مباريات عديدة فى ثلاث مراحل للمنتخب وتوج بـ7 بطولات على المستوى الدولى وهى كالتالى:

المنتخب الأول.. التتويج بـ5 بطولات إفريقيا -المشاركة فى كأس القارات- بطولة كرة القدم في دورة الألعاب العربية.

المنتخب الأوليمبي ..ذهبية دورة الألعاب الإفريقية.

المنتخب العسكري.. شارك مع المنتخب العسكرى فى 9 لقاءات وتوج بكأس العالم العسكرى مرة وحيدة عام 2001.

كما شارك الحضرى مع فريقه السابق الأهلي ببطولة العالم للأندية بجانب الكأس والدورى والسوبر المحلى وبطولة إفريقيا، ولعب بالدورى السويسرى مع فريقه السابق سيون والدورى السودانى مع المريخ، ويشارك الآن بالدورى السعودى مع فريقه التعاون.

ليسجل مشاركة فى 12 بطولة محلية ودولية مختلفة بخلاف كأس العالم المقبلة.

الحضرى من مواليد 15 يناير 1973، وبمجرد مشاركته بمونديال روسيا المقبل سيكون أكبر لاعب يشارك بالبطولة وهو فى عمر الـ45 عاما.

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اللاعب الذي تسيد الأرقام القياسية فى المشاركات الدولية والمحلية، حيث شارك أحمد فتحى فى جميع البطولات مع المنتخب الوطنى والأهلي، واستطاع فتحى تخطى أرقام أبناء جيله، حيث يعتبر فتحى من الجيل الذهبى للفراعنة الذى حقق ثلاث بطولات قارية متتالية، ولكنه لم يحالفه الحظ للصعود للمونديال، ليعود فتحى من جديد ويحقق الحلم بالصعود لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

شارك فتحى مع المنتخب الوطنى الأول فى أكثر من 119 مباراة دولية، فى 3 بطولات مختلفة دورة الألعاب العربية وبطولة إفريقيا وكأس القارات، أحرز خلالها هدفا وحيدا، كما شارك مع منتخب الشباب تحت 20 سنة وشارك مع المنتخب الأوليمبي بداية من 2011.

كما شارك مع الأهلي فى بطولتى الدورى والكأس وكأس السوبر المحلى وبطولة إفريقيا وكأس السوبر الإفريقى وبطولة العالم للأندية.

خاض تجربة الاحتراف فى الدورى الإنجليزى مع فريقى شيفيلد يونايتد وهال سيتى.

شارك فى الدورى القطرى مع فريق أم صلال، والدورى الكويتى مع كاظمة.

ليكلل فتحى مشواره الكروى بالمشاركة التاريخية بكأس العالم المقبلة، ويصبح اللاعب المصرى الوحيد الذى لعب بجميع بطولات كرة القدم.

رمضان صبحي

يعد لاعب ستوك سيتى الحالى والأهلي السابق، هو أصغر لاعب بالمنتخب المصرى، شارك مع المنتخب فى بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية، والتى وصل فيها للمباراة النهاية أمام الكاميرون.

رمضان صبحى من مواليد 23 يناير 1997، بمجرد مشاركته بكأس العالم روسيا 2018، سيصبح أصغر لاعب مصرى يشارك بالمونديال.