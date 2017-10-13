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تاريخ مواجهات الزمالك و القنوات الناقلة للمباراة

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تاريخ مواجهات الزمالك و القنوات الناقلة للمباراة تاريخ مواجهات الزمالك و القنوات الناقلة للمباراة

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كتب-كريم قماح

يلتقى مساء اليوم الجمعة فى تمام الخامسة والنصف، فريق بنظيره طنطا، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة وفى رصيده 8 نقاط فى المركز الرابع، بينما طنطا فى المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

تقابل الفريقان من قبل خلال 6 مواجهات فاز الأبيض فى 5 وتعادل فى مباراة وحيدة بالدور الثانى من الموسم الماضي بدون أهداف.

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سجل الزمالك 14 هدفا خلال مواجهات الفريقين واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.

زمالك نيبوشا الذى يعتمد دائما على الضغط على الخصم أمام منطقة الجزاء والتسديدات القوية لروقة وداوودا، واختراقات جمعة والعجان من الأطراف يسعى اليوم لفك شفرة دفاع طنطا العنيد، الذى يقدم مستوى متميزا خلال مباريات هذا الموسم.

على الجانب الآخر طنطا بشكله الجديد هذا الموسم، الذى قدم نتائج جيدة خلال الأربع جولات الماضية، واستطاع أن يفوز على وادى دجلة بثلاثية فى الجولة الثالثة من البطولة، يسعى لخطف الأضواء أمام الزمالك، وحصد نقاط المباراة الثلاث.

تذاع المباراة على الفضائية المصرية، وقناة أون سبورت ودى إم سى.

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