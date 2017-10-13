إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بأسيوط
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بأسيوط
11:38 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
أسيوط - أسامة صديق:
أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالقرب من كمين منفلوط الأمني، على الطريق الصحراوي الغربي.
وتلقى جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين منفلوط الأمني.
ونقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق في الواقعة.
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