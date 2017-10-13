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إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بأسيوط

11:38 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بأسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالقرب من كمين منفلوط الأمني، على الطريق الصحراوي الغربي.

وتلقى جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين منفلوط الأمني.

ونقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق في الواقعة.

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