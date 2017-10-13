بالصور.. إقبال ضعيف في الساعات الأولى لانتخابات نقابة الأطباء

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كتب - أحمد جمعة:

توافد عشرات الأطباء على المقر الانتخابي لنقابة أطباء القاهرة، بجوار "دار الحكمة"؛ للتصويت في انتخابات التجديد النصفي على 12 مقعدًا في مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية.

وتجري انتخابات التجديد النصفي، اليوم الجمعة، في 27 محافظة. ودعت لجنة الانتخابات جميع الأطباء للمشاركة في الانتخابات وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2016، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن النقابة سترسل رسائل نصية على هواتف الأطباء لدعوتهم للمشاركة في الانتخابات.

ويبلغ عدد الأعضاء المقيدين في النقابة ولهم حق التصويت ما يقرب من 250 ألف عضو.

ويتنافس في الانتخابات 51 مرشحا على 12 مقعدا من مجلس النقابة العامة، ويشرف على الانتخابات 44 مستشارا في 27 مقرا انتخابيا.

وتغلق اللجنة العليا، مراكز الاقتراع فى تمام الساعة 5 مساء، ليبدأ فرز الأصوات على مستوى الجمهورية، وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها.