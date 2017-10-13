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بالصور - إقبال ضعيف في انتخابات التجديد النصفي لأطباء الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور - إقبال ضعيف في انتخابات التجديد النصفي لأطباء الوادي الجديد

11:31 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، إقبالًا ضعيفًا، في ظل الإشراف القضائي برئاسة المستشار صلاح أحمد سيد عبدالعال، بمقر النقابة بحي الأمل في مدينة الخارجة، وسط تأمين شامل من قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد.

وقال الدكتور محمد زهر الدين، نقيب الأطباء بالوادي الجديد، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الانتخابات تجري في الوادي الجديد لاختيار 4 مرشحين على مستوى قطاع الصعيد بالنقابة لمن فوق 15 عامًا، واختيار 6 على مستوى النقابة العامة من بين 30 مرشحًا بواقع 17 أكثر من 15 عامًا و13 أقل من 15 عامًا.

أضاف زهر الدين، أن من لهم حق التصويت في الكشوف الانتخابية بالوادي الجديد هم 413 طبيبًا وطبيبة في لجنة انتخابية واحدة فقط على مستوى المحافظة.

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مصراوي Masrawy

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