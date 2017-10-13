مصطفى الجندي: جهود مكثفة لإقناع 10 دول إفريقية بدعم مشيرة خطاب

كتب – محمود رمزي:

قال النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الوفد المصري المشارك في جلسات البرلمان الأفريقي بجوهانسبرج، يبذل جهودا مكثفة للضغط على 10 دول أفريقية، لدعم السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر في انتخابات "اليونسكو".

وانتقد "الجندي"، في بيان الجمعة، الدول الأفريقية التي لم تلتزم بقرار دعم "خطاب" في انتخابات اليونسكو، مضيفا: "انتظروا فضيحة شبيهه بالفيفا، والتي انتهت باستقالة رئيسها بسبب رشاوى دولة قطر".

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر لثلاثة أعضاء في البرلمان الأفريقي ممن صوتوا لصالح مصر، وهم الجزائر، غانا، وموريشيوس، الذين التزموا بقرار الاتحاد الأفريقي، ورفض مندوبوهم الخضوع لأي ابتزاز سياسي أو مادي، حسب البيان.

وطالب "الجندي" الدول الأفريقية بتصوير تصويت مندوبيها وإرساله لدولهم؛ للتأكد من التزامهم بالقرار.