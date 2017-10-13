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الجيش التركي يقيم "مراكز مراقبة" في إدلب

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مصراوي Masrawy

الجيش التركي يقيم "مراكز مراقبة" في إدلب

11:24 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

صورة التقطت في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2017 لعربات ت

(أ ف ب):

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، أنه بدأ اقامة "مراكز مراقبة" في محافظة إدلب السورية (شمال غرب) من أجل انشاء منطقة لخفض التوتر هدفها وقف المعارك في هذا القطاع الذي يسيطر عليه الجهاديون.

وقالت رئاسة الاركان التركية في بيان "بدأنا الخميس 12 أكتوبر اشغال اقامة مراكز مراقبة". وقالت الصحف التركية ان قافلة عسكر كبيرة تضم آليات مصفحة وصلت الخميس الى محافظ إدلب.

وأوردت صحيفة "حرييت" صباح الجمعة ان نحو ثلاثين عربة مصفحة تنقل نحو مئة جندي تركي من بينهم عناصر من القوات الخاصة عبرت الحدود خلال الليل، مضيفة ان هذا العدد يمكن ان يزيد في الايام المقبلة.

وأطلق الجيش التركي في الثامن أكتوبر عمليات استطلاعية لاقامة واحدة من اربع مناطق لخفض التوتر في شمال غرب سوريا بحسب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في استانا بين وايران حليفتا النظام السوري وتركيا التي تدعم فصائل مقاتلة.

وتشمل منطقة خفض التوتر محافظة ادلب. ولا تزال هذه المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا غير خاضعة لسيطرة القوات السورية بالاضافة الى قسم من محافظات حماة (وسط) وحلب (شمال) واللاذقية (غرب).

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أعلن في وقت متأخر مساء الخميس دخول القوات التركية في محافظة إدلب استعدادا "للانتشار" في شمال غرب سوريا.

أوقع النزاع المستمر في سوريا منذ مارس 2011 أكثر من 330 الف قتيل وملايين النازحين واللاجئين.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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