قبل صدامهما.. من الأقوى في إنجلترا مانشستر يونايتد أم ليفربول؟

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دائمًا ما ينظر إلى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول باعتبارها المواجهة الأبرز خلال الموسم في الدوري الإنجليزي، بفضل التاريخ الحافل بالبطولات الذي يمتلكه الناديان والجدال المستمر منذ زمن طويل حول من فيهما النادي الأفضل في إنجلترا، وذلك قبل صدامهما غدًا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد.

ولا يمكن إنكار أن ليفربول ومانشستر يونايتد هما بالفعل أكبر ناديين في إنجلترا ومن أكبر الأندية في العالم أيضًا، وبالنظر إلى تصريحات اللاعبين حول هذا الأمر، استرجعت صحيفة "ذا صن" البريطانية تصريح روميلو لوكاكو عند انتقاله إلى اليونايتد قادمًا من إيفرتون الصيف الماضي "يمتلك مانشستر يونايتد الملعب الأفضل في إنجلترا والجماهير الأفضل، إنها الفرصة المثالية، فلطالما تمنيت أن ألعب في صفوف فريق ينافس على كل الألقاب، وأرى أن مانشستر يونايتد حاليًا يرغب في فرض هيمنته التي فرضها في السابق كثيرًا، وأنه لشرف كبير أن أكون جزءا من هذا الفريق".

وبدوره قال دانيل ستوريدج عند انتقاله من تشيلسي إلى ليفربول في عام 2013: "لا يوجد أي ناد في الدوري الإنجليزي أكبر من ليفربول"، وبالنظر إلى بطولاتهما نجد أن مانشستر يونايتد توج بـ20 لقبا في الدوري الإنجليزي مقابل 18 لليفربول كأكثر ناديين تتويجًا باللقب، ولكن توج ليفربول بلقب الدوري أولًا في موسم 1900- 1901 بينما توج مانشستر باللقب للمرة الأولى في موسم 1907- 1908.

وبالنظر إلى الألقاب الأوروبية نجد أن ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات ولا يتفوق عليه سوى ناديين فقط هما ريال مدريد وميلان، بينما توج مانشستر يونايتد باللقب الأوروبي 3 مرات بينهم الثلاثية التاريخية في موسم 1998- 1999، ولذلك تتغني جماهير الناديين بأنهما الأفضل في إنجلترا.

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وتبادل ليفربول ومانشستر يونايتد السيطرة على الكرة الإنجليزية، ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي توج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، بينما لم يتوج ليفربول خلال نفس الفترة سوى بلقبين فقط في الدوري، وعقب تتويج اليونايتد بلقب الدوري موسم 1966- 1967 لم يتوج الشياطين الحمر بالدوري مرة أخرى سوى موسم 1992- 1993، وخلال تلك الفترة كان ليفربول النادي المهيمن على الكرة الإنجليزية من خلال التتويج بـ11 لقبا في الدوري و4 ألقاب أوروبية، حتى موسم 1989- 1990 عندما فشل ليفربول منذ ذلك الحين وحتى الآن في التتويج بأي لقب في الدوري الإنجليزي وفي تلك الفترة توج اليونايتد بـ13 لقبا في الدوري.

والأكثر من ذلك أنه منذ آخر لقب توج به ليفربول وهو كأس الرابطة موسم 2011- 20112، توج اليونايتد بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي.

ويتباهى الفريقان أيضًا بملاعبهما، حيث يمتلك مانشستر يونايتد أكبر ملاعب الأندية الإنجليزية بينما يمتلك ليفربول خامس أكبر ملعب، ويمتلك الناديان أكبر شريحة جماهيرية حول العالم للأندية الإنجليزية، ويعد ليفربول تاسع أقيم ناد في العالم وسادس أقوى علامة تجارية بين الأندية في العالم، بينما يعد مانشستر يونايتد أقيم ناد في العالم ورابع أقوى علامة تجارية بين الأندية العالمية.

ويعد مانشستر يونايتد أول الأندية الإنجليزية التي تكسر حاجز نصف مليار إسترليني من حيث العائدات المالية، كما يمتلك مانشستر يونايتد ضعف عدد المعجبين على صفحته الرسمية على فيسبوك عن عدد معجبي صفحة ليفربول، كما يمتلك مانشستر يونايتد 15 مليون متابع على تويتر مقابل 8 ملايين متابع لليفربول.