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«ذا صن» تكشف عن تسريبات جوائز شهر سبتمبر للدوري الإنجليزي

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«ذا صن» تكشف عن تسريبات جوائز شهر سبتمبر للدوري الإنجليزي «ذا صن» تكشف عن تسريبات جوائز شهر سبتمبر للدوري الإنجليزي

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن جوائز شهر سبتمبر الخاصة بالدوري الإنجليزي والمتعلقة بأفضل لاعب وأفضل هدف وأفضل مدرب تم تسريبها على مواقع الإنترنت بالفعل.

ووفقًا لتلك التسريبات، سيحصل مهاجم توتنهام هاري كين على جائزة أفضل لاعب متفوقًا على كل من روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد وألفارو موراتا مهاجم تشيلسي.

كما سيحصل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على جائزة أفضل مدرب في الشهر بفضل فوزه الغالي على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بهدف نظيف.

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ومن المنتظر أيضًا وفقًا للتسريبات أن يحصل لاعب مانشستر يونايتد أنطونيو فالنسيا على جائزة أفضل هدف في الشهر بفضل صاروخيته في شباك إيفرتون على ملعب أولد ترافورد، ومن المنتظر الإعلان عن تلك الجوائر بشكل رسمي في غضون يومين.

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