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أنشيلوتي يرفض المنتخب الإيطالي بسبب الدوري الإنجليزي

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أنشيلوتي يرفض المنتخب الإيطالي بسبب الدوري الإنجليزي أنشيلوتي يرفض المنتخب الإيطالي بسبب الدوري الإنجليزي

التحرير

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أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية رغبة كارلو أنشيلوتي في رفض تدريب الإيطالي بسبب رغبته الشديدة في العودة للتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي، عقب إقالته منذ أيام من تدريب بايرن ميونيخ الألماني.

يعد أنشيولتي من الأسماء المطروحة بقوة لتولي تدريب المنتخب الإيطالي الذي تأهل إلى الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، حيث يرغب المسؤولون الإيطاليون في توليه مهمة تدريب الأزوري خوفًا من الإخفاق في الوصول إلى روسيا الصيف المقبل، تحت قيادة المدرب الحالي جيان بيرو فينتورا.

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وأوضحت "ذا صن" أن أنشيلوتي يرغب في الحصول على الراحة خلال هذا الموسم، قبل أن يعود للتدريب من جديد الموسم المقبل ولكن على صعيد الأندية، على أن يتولى تدريب المنتخب الإيطالي مستقبلًا، حيث يأمل في أن يتولى تدريب تشيلسي من جديد خلفًا لأنطونيو كونتي الصيف المقبل.

كما يرتبط أنشيلوتي بعلاقة جيدة مع إدارة أرسنال وليفربول، وسيكون بديلا لأي من أرسين فينجر ويورجين كلوب في حال قرر أي منهما الرحيل.

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التحرير

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