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كتالونيا تقرب ميسي من مانشستر سيتي

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كتالونيا تقرب ميسي من مانشستر سيتي كتالونيا تقرب ميسي من مانشستر سيتي

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لبداية رحلة كروية جديدة بالانتقال إلى مانشستر سيتي الصيف المقبل، وذلك حسبما نقل إلى زملائه في الأرجنتيني في فترة التوقف الدولية السابقة، التي قاد فيها منتخب بلاده للتأهل إلى مونديال 2018.

وتتواصل المفاوضات بين إدارة مانشستر سيتي وبين ممثلي ميسي على مدار الـ18 شهرا الأخيرة، خاصة أن عقد اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عامًا ينتهي الصيف المقبل، وبإمكانه التوقيع مع السيتي في شهر يناير المقبل بالمجان.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي مستعد لدفع أجر أسبوعي لميسي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، خاصة أن اللاعب الأرجنتيني يرغب في الرحيل عن برشلونة بسب استفتاء كتالونيا الخاص بالانفصال عن إسبانيا، وذلك على الرغم من ثقة مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بأن ميسي سينهي مسيرته الكروية مع برشلونة.

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التحرير

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