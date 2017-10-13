رونالدو والتهديف في شهر أكتوبر.. قصة عشق لا تنتهي

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عانى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من بداية ضعيفة للغاية هذا الموسم في الدوري الإسباني، بعدما فشل في تسجيل أي هدف في أول 3 مباريات خاضها حتى الآن، وذلك للمرة الأولى في مسيرته مع ريال مدريد.

ويأمل رونالدو في تحسين أرقامه التهديفية مع بداية شهر أكتوبر، الذي يعد من الشهور المفضلة للنجم البرتغالي، حيث سبق أن سجل الثنائية 6 مرات من قبل في هذا الشهر، كما سجل 4 هاتريك من قبل وسوبر هاتريك أيضًا في شباك راسينج سانتندر في عام 2010.

ويعد موسم 2010- 2011 الأفضل لرونالدو تهديفيًا في شهر أكتوبر، بعدما سجل النجم البرتغالي 10 أهداف في 4 مباريات فقط، كما سجل 6 أهداف في 3 مباريات خاضها في شهر أكتوبر في موسم 2014- 2015.

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وبالنظر إلى الضحايا المفضلة لرونالدو في شهر أكتوبر، يحتل مالاجا صدارة القائمة، حيث سجل النجم البرتغالي في شباكه 6 أهداف، كما سجل 4 أهداف في شباك ليفانتي و3 أهداف في شباك كل من برشلونة وإشبيلية وألافيس وأتلتيك بلباو.

يذكر أن رونالدو سيواجه في شهر أكتوبر الجاري كلا من توتنهام في دوري أبطال أوروبا وخيتافي وإيبار وجيرونا في الدوري الإسباني.