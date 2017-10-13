قبل مواجهة أتلتيكو.. ميسي والأرقام المميزة في الزيارة الأولى لكبرى ملاعب أوروبا

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يستعد برشلونة للرحيل غدًا لمواجهة أتلتيكو مدريد للمرة الأولى على ملعبه الجديد واندا متروبوليتان، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المباراة الأولى لليونيل ميسي في ملاعب أوروبا الكبرى في السطور التالية كالآتي:

1- كامب نو

الدوري الإسباني (24-10- 2004): برشلونة- أوساسونا (3-0)

خاض ليونيل ميسي أول مباراة رسمية له مع برشلونة في الدوري الإسباني في أكبر ملاعب القارة الأوروبية وهو ملعب الكامب نو، وكان يحمل حينها القميص رقم 30، ودخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 71 بدلًا من رونالدينيو، وفاز البرسا بثلاثية نظيفة.

2- سانتياجو بيرنابيو

الدوري الإسباني (19- 11- 2005) ريال مدريد- برشلونة (0-3)

هي المباراة التي شهدت تألق النجم البرازيلي رونالدينيو الذي سجل هدفين في تلك المواجهة، وبدأ ميسي المباراة في مركز الجناح الأيمن وقدم مباراة كبيرة للغاية على الظهير الأيسر لريال مدريد حينها روبرتو كارلوس.

3- ستامفورد بريدج

دوري أبطال أوروبا دور الـ16 (22-2-2006) تشيلسي- برشلونة (1-2)

تعد من المباريات الشهيرة للغاية لليونيل ميسي وسبب عدائه الكبير مع جماهير تشيلسي بعدما تسبب في تلك المباراة في طرد لاعب البلوز أسر ديل هورنو.

4- أنفيلد

دوري أبطال أوروبا دور الـ16 (6-3-2007) ليفربول- برشلونة (0-1)

تمكن ميسي مجددًا من تذوق طعم الفوز في زيارته الأولى لملعب الأنفيلد إلا أن البرسا ودع البطولة في تلك المباراة بعد خسارته ذهابًا 2-1، ولم يتمكن ميسي من الظهور بشكل جيد في تلك المباراة بعد الرقابة الصارمة التي فرضت عليه من لاعب ليفربول حينها ألفارو أربيلوا.

5- فيسينتي كالديرون

الدوري الإسباني (20-5-2007) أتلتيكو مدريد- برشلونة (0-6)

يأمل ميسي أن يستمتع بزيارته الأولى لملعب أتلتيكو مدريد الجديد، كما استمتع بزيارته الأولى للملعب القديم عندما اكتسح البرسا الروخيبلانكوس حينها بسداسية نظيفة.

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6- أولد ترافورد

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (29-4- 2008) مانشستر يونايتد- برشلونة (1-0)

ودع ميسي المسابقة من نصف النهائي بفضل هدف بول سكولز الذي منح بطاقة العبور للمباراة النهائية لزملاء كريستيانو رونالدو في طريقهم للظفر باللقب الأوروبي.

7- أليانز أرينا

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (14-4-2009) بايرن ميونيخ- برشلونة (1-1)

تمكن برشلونة في تلك المباراة من الحفاظ على فوزه ذهابًا برباعية نظيفة، ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الأوروبي في الموسم الأول للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

8- جوسيبي مياتزا

دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا (16-9-2009) إنتر- برشلونة (0-0)

لا يذكر الكثيرون الزيارة الأولى لميسي لواحد من أشهر ملاعب إيطاليا بعد انتهاء مواجهة جوارديولا ومورينيو بالتعادل السلبي.

9- الإمارات

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (31-3-2010) أرسنال- برشلونة (2-2)

كانت تلك الزيارة الأولى لميسي لملعب أرسنال، وانتهت المباراة بالتعادل قبل أن يكتسح برشلونة أرسنال في الإياب على الكامب نو، ويحجزون بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة الإنتر.

10- ويمبلي

نهائي دوري أبطال أوروبا (28-5-2011) برشلونة- مانشستر يونايتد (3-1)

حظي ميسي في تلك المباراة بواحدة من أفضل ذكرياته الكروية على الإطلاق، بعدما سجل في تلك المباراة الهدف الثاني الذي أنهى على آمال مانشستر في مجاراة العملاق الكتالوني.