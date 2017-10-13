سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 13/10/2017 بالأسواق

شيماء مصطفى

سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 13/10/2017 فى مصر، شهدت الأسواق المصرية حالة جديدة من الاستقرار فى تعاملاتها خلال اليوم والذي يوافق عطلة رسمية فى البلاد، حيث استقر سعر الحديد فى كافة الشركات المنتجة مقارنة بما ورد فى سعر طن الحديد داخل هذه الشركات خلال الأيام القليلة الماضية بعد قفزة جديدة قد تخللته فى الشهر الجاري، من جهة أخرى اتخذت أسعار الأسمنت البورتلاندي اتجاه إلى الاستقرار فى تعاملات البيع والشراء بينما ارتفعت أسعار بعض الشركات منه بشكل ملحوظ، وعن سعر الاسمنت المخلوط، قد شهد ارتفاع جديد في أسعارها مقارنة بما ورد من أرقام ومؤشرات يوم أمس بعد حالى من الإستقرار القوية على الساحة، كما شهدت أسعار الأسمنت المقاوم والأبيض استقرار جديد في تعاملاتهم.

سعرالحديد اليوم الجمعة

سعر الأسمنت اليوم الجمعة

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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