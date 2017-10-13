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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 13/10/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 13/10/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 13/10/2017 بالأسواق

والاسمنت اليوم الجمعة 13/10/2017 فى ، شهدت الأسواق المصرية حالة جديدة من الاستقرار فى تعاملاتها خلال اليوم والذي يوافق عطلة رسمية فى البلاد، حيث استقر سعر الحديد فى كافة الشركات المنتجة مقارنة بما ورد فى سعر طن الحديد داخل هذه الشركات خلال الأيام القليلة الماضية بعد قفزة جديدة قد تخللته فى الشهر الجاري، من جهة أخرى اتخذت الأسمنت البورتلاندي اتجاه إلى الاستقرار فى تعاملات البيع والشراء بينما ارتفعت أسعار بعض الشركات منه بشكل ملحوظ، وعن سعر الاسمنت المخلوط، قد شهد ارتفاع جديد في أسعارها مقارنة بما ورد من أرقام ومؤشرات يوم أمس بعد حالى من الإستقرار القوية على الساحة، كما شهدت أسعار الأسمنت المقاوم والأبيض استقرار جديد في تعاملاتهم.

سعرالحديد اليوم الجمعة

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12100 جنيه
حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه

اليوم الجمعة

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 773 جنيه
أسمنت النصر النصر 730 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 745 جنيه
أسمنت حورس حورس 735 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 735 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 745 جنيه

 

المصدر : مصر 365

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