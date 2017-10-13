سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 13/10/2017 بالأسواق

سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 13/10/2017 فى مصر، شهدت الأسواق المصرية حالة جديدة من الاستقرار فى تعاملاتها خلال اليوم والذي يوافق عطلة رسمية فى البلاد، حيث استقر سعر الحديد فى كافة الشركات المنتجة مقارنة بما ورد فى سعر طن الحديد داخل هذه الشركات خلال الأيام القليلة الماضية بعد قفزة جديدة قد تخللته فى الشهر الجاري، من جهة أخرى اتخذت أسعار الأسمنت البورتلاندي اتجاه إلى الاستقرار فى تعاملات البيع والشراء بينما ارتفعت أسعار بعض الشركات منه بشكل ملحوظ، وعن سعر الاسمنت المخلوط، قد شهد ارتفاع جديد في أسعارها مقارنة بما ورد من أرقام ومؤشرات يوم أمس بعد حالى من الإستقرار القوية على الساحة، كما شهدت أسعار الأسمنت المقاوم والأبيض استقرار جديد في تعاملاتهم.
سعرالحديد اليوم الجمعة
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12300
|12100 جنيه
|حديد بشاي
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد العتال
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد عطيه
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المصريين
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد العشري
|11850 جنيه
|11850 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الجمعة
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|773 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|730 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|808 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|730 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|745 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|735 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|730 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|735 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|745 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads