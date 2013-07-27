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بالفيديو والصور .. دورتموند يحرم جوارديولا من أول بطولة في سوبر مجنون

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بالفيديو والصور .. دورتموند يحرم جوارديولا من أول بطولة في سوبر مجنون بالفيديو والصور .. دورتموند يحرم جوارديولا من أول بطولة في سوبر مجنون

تُوج بروسيا دورتموند بأول بطولة ألمانية لموسم 2013-2014 بالفوز بكأس السوبر على حساب بايرن ميونيخ في مباراة مجنونة شهدت ستة أهداف يوم السبت عندما فاز أسود فيستفاليا بنتيجة 4-2.

وتعتبر هذه المواجهة هي الرسمية الأولى لبيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ، ولكن يورجن كلوب المدير الفني لدورتموند نجح في السيطرة على المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية على ملعبه.

افتتح ماركو رويس الأهداف في الدقيقة السادسة، وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، اشتعلت المباراة على أشدها منذ الدقيقة 54 عندما تعادل أريان روبن، ولكن زميله فان بويتن أخطأ بهدف في مرماه في الدقيقة 56، وضاعف جوندوجان بهدف ثالث خلال ثلاث دقائق فقط في الدقيقة 57.

واختتم رويس الرباعية ليضمن تتويج دورتموند بسوبر ألمانيا في الدقيقة 86.

 

وعادل بروسيا دورتموند عدد ألقاب بايرن في كأس السوبر بتتويجه بالبطولة الخامسة بالتساوي مع العملاق البافاري الذي كان قد حققها الموسم الماضي.

جنون سوبر

أول الأهداف جاء من سذاجة شتارك حارس بروسيا دورتموند بعد فشله في أمساك الكرة وتسقط أمام رويس اقتنصها برأسه.

وبدأ جنون السوبر من الدقيقة 54 وحتى 57 بثلاثة أهداف بواقع أثنين لدورتموند وهدف للبافاري.

فقد تعادل روبن برأسية في شباك دورتموند، ولكن زميله فان بويت منح دورتموند التقدم مجددا وباتت النتيجة 2-1.

 

ثم بمهارة فائقة من جوندوجان يسجل بتسديدة بباطن القدم في أقصى الزاوية اليسرى لشتارك تسكن الشباك.

وتعادل روبن باستلامه كرة داخل منطقة جزاء دورتموند، لف وظهره للمرمى وسدد بيساره في الزاوية الضيقة.

وقبل النهاية قتل رويس المباراة بعد تمريرة من الوافد الجديد بيير أمريك أوبيميانج.

شاهد الأهداف

شاهد صور المباراة

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فيديو اليوم السابع

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