حبس 4 أشخاص متهمين بسرقة 74 ألف جنيه بالإكراه في الأقصر 4 أيام

الأقصر –مصرلوى :

شار أحمد عبدالمقصود المحامي العام لنيابات الأقصر، حبس 4 أشخاص استدرجوا مواطنًا بحجة تغيير عملات أجنبية، وسرقوا 74 ألف جنيه منه، بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، أمس الخميس، إخطارًا يفيد بضبط "أ. ع. ح" 41 عامًا، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر سبق اتهامه في 3 قضايا و"ك. م. ك" 21 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا و"ز. م. هـ" 30 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، سبق اتهامه في 15 قضية و"ع. م. م" 36 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا بتهمة استدراج المواطن "نبيل. ص. ع" 49 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بدعوى تغيير عملات أجنبية بسعر أقل من سعر البنك وعقب حضوره ومقابلتهم قام الأول بإشهار سلاح أبيض عبارة عن مطواه مهددًا إياه وقام الثاني بخطف مظروف من المجني عليه بداخله مبلغ مالي، ولاذوا جميعا بالفرار وقام الثالث والرابع بتأمين الأول والثاني حال ارتكابهم الواقعة.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين وبحيازتهم السلاح الأبيض المستخدم بجانب المبلغ المالي المستولى من المجني عليه قدره 74000 ألف جنيه ومبلغ 500 دولار أمريكي استخدمها الجناة في استدراج المجني عليه واعترفوا بارتكابهم الواقعة وأحيلوا جميعًا للنيابة العامة، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.