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قيادة القوات العراقية تنفي انطلاق عملية عسكرية جنوبي كركوك

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مصراوي Masrawy

قيادة القوات العراقية تنفي انطلاق عملية عسكرية جنوبي كركوك

11:20 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

قيادة القوات العراقية تنفي انطلاق عملية عسكرية جنوبي كركوك

بغداد - (د ب أ):
نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، تقارير إعلامية عن انطلاق عملية عسكرية جنوبي مدينة كركوك،بحسب السومرية نيوز.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة،عن مصدر عراقي قوله إن القوات العراقية اطلقت عملية عسكرية جنوبي محافظة كركوك .

من جهة اخرى، نقلت السومرية نيوز عن احد قادة البيشمركة، الذي لم يتم تسميته، قوله " الاوضاع في مناطق جنوبي كركوك مستقرة ومسيطر عليها".

كانت العراقية قد نفت أمس الخميس اعتزامها شن هجوم على كركوم المتنازع عليها مع اقليم كردستان.

وجاء النفي العراقي ردا على ما نشره مجلس أمن إقليم كردستان في تغريدة له على موقعه الرسمي، أول أمس الأربعاء، أنه "وصلتنا معلومات تفيد بأن القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة الفيدرالية تنوي شن هجوم على كردستان".

وتشهد العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة العراقية توترا منذ استفتاء الانفصال الذي جرى في الإقليم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والذي ترفضه بغداد لانه يتعارض مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية.

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مصراوي Masrawy

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