سميرة أحمد لمصراوي: تبرعي بمقتنياتي لا شيء أمام تضحيات الجيش والشرطة

كتبت- أسماء يحيى:

قالت الفنانة سميرة أحمد، إن عرضها لمقتنياتها للبيع لصالح صندوق "تحيا مصر" ليس شيئًا كبيرًا أمام ما يقدمه أبناء مصر من الجيش والشرطة من تضحيات لا تقدر بثمن.

وأضافت "أحمد" في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة: "جاتلي فكرة التبرع بالملابس التي ظهرت بها في الأفلام والمسلسلات من حبي لبلدي"، مشيرة إلى أنها تبرعت بحوالي 400 أو 500 قطعة ملابس.

وتابعت: "المعرض يضم الملابس التي ارتديتها بأغلب الافلام مثل: "أم العروسة، الخرسة، عالم عيال.. عيال، امرأة من زمن الحب، نساء ضائعات، وضد التيار".

وعن عودتها للشاشة بعد انقطاع يزيد عن 7 سنوات، قالت: "طال غيابي عن الشاشة لعدم قبولي بالأعمال التي تعرض عليَّ؛ لعدم مناسبتها لي، إلا أن الكاتب الكبير يوسف معاطي أقنعني بالعودة مرة أخرى من خلال مسلسل "بالحب هنعدي" الذي استغرقت كتابته 3 سنوات".

وأوضحت أن المخرجة رباب حسين ستتولى إخراج المسلسل، في ثاني تجربة معها بعد مسلسل "ماما في القسم".

واختتمت سميرة أحمد تصريحاتها قائلة: "لم يتم الاتفاق على الممثلين المشاركين في المسلسل إلا أنه من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم".

جدير بالذكر أن صندوق "تحيا مصر" ينظم، الجمعة، معرضا بنادي الجزيرة الرياضي، بالتعاون مع الفنانة سميرة أحمد، لعرض الملابس والمقتنيات التي ارتدتها الفنانة بأعمالها لبيعها والتبرع بها لصالح الصندوق.