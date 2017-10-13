أخبار عاجلة

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

سميرة أحمد لمصراوي: تبرعي بمقتنياتي لا شيء أمام تضحيات الجيش والشرطة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سميرة أحمد لمصراوي: تبرعي بمقتنياتي لا شيء أمام تضحيات الجيش والشرطة

11:22 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

سميرة أحمد لمصراوي: تبرعي بمقتنياتي لا شيء أمام تضحيات الجيش والشرطة

الفنانة سميرة أحمد

كتبت- أسماء يحيى:
قالت الفنانة سميرة أحمد، إن عرضها لمقتنياتها للبيع لصالح صندوق "تحيا " ليس شيئًا كبيرًا أمام ما يقدمه أبناء مصر من الجيش والشرطة من تضحيات لا تقدر بثمن.

وأضافت "أحمد" في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة: "جاتلي فكرة التبرع بالملابس التي ظهرت بها في الأفلام والمسلسلات من حبي لبلدي"، مشيرة إلى أنها تبرعت بحوالي 400 أو 500 قطعة ملابس.

وتابعت: "المعرض يضم الملابس التي ارتديتها بأغلب الافلام مثل: "أم العروسة، الخرسة، عالم عيال.. عيال، امرأة من زمن الحب، نساء ضائعات، وضد التيار".

وعن عودتها للشاشة بعد انقطاع يزيد عن 7 سنوات، قالت: "طال غيابي عن الشاشة لعدم قبولي بالأعمال التي تعرض عليَّ؛ لعدم مناسبتها لي، إلا أن الكاتب الكبير يوسف معاطي أقنعني بالعودة مرة أخرى من خلال مسلسل "بالحب هنعدي" الذي استغرقت كتابته 3 سنوات".

وأوضحت أن المخرجة رباب حسين ستتولى إخراج المسلسل، في ثاني تجربة معها بعد مسلسل "ماما في القسم".

واختتمت سميرة أحمد تصريحاتها قائلة: "لم يتم الاتفاق على الممثلين المشاركين في المسلسل إلا أنه من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم".

جدير بالذكر أن صندوق "تحيا مصر" ينظم، الجمعة، معرضا بنادي الجزيرة الرياضي، بالتعاون مع الفنانة سميرة أحمد، لعرض الملابس والمقتنيات التي ارتدتها الفنانة بأعمالها لبيعها والتبرع بها لصالح الصندوق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. سميرة أحمد تتبرع بمقتنياتها لصندوق "تحيا مصر"

    أخبار

  • الزراعة: إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني بالوادي الجديد

    أخبار

  • الأربعاء.. توقيع بروتوكول إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني

    أخبار

  • وزيرة التضامن: رئيس الوزراء وجه بوضع منظومة للقضاء على ظاهرة الغارمات

    أخبار

إعلان

3d22eee4b1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب