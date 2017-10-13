بالصور.. سميرة أحمد تتبرع بمقتنياتها لصندوق "تحيا مصر"

كتبت- أسماء يحيى:

افتتحت الفنانة سميرة أحمد، الجمعة، المعرض الذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتعاون معها، بنادي الجزيرة الرياضي؛ لعرض مجموعة من الملابس والمقتنيات التي سبق لها ارتداؤها في أعمالها الفنية للبيع؛ للتبرع بقيمتها لصالح صندوق تحيا مصر.

يشارك في المعرض كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وغادة والي وزير التضامن، والسفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، ومحمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ومجموعة من الفنانين والسفراء.​