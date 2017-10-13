الأحد.. آخر فرصة للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي بـ"الإعلان التاسع"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن بعد غدٍ الأحد، آخر فرصة للمواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام؛ لتسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية ضمن الوحدات المطروحة في 22 محافظة، بالإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضافت "عبد الحميد"، أن التسجيل من خلال البوابة الإليكترونية لصندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg، مؤكدة أنه تم مد فترة تسجيل البيانات أكثر من مرة؛ استجابةً لطلبات من سددوا مقدمات الحجز.

وأكدت رئيس صندوق التمويل العقاري، في بيان لها، الجمعة، أن من لديه أي تظلم أو استفسار من العملاء عليه التواصل مع مركز الاتصالات على أرقام: (1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي)، أو من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg.

يذكر أن 81525 مواطنًا، سددوا مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، بينما سجل إلكترونيًا 74600 منهم، بما نسبته 91.5% ممن سددوا المقدمات، وتم غلق باب دفع المقدمات الأربعاء 20 سبتمبر الماضي.