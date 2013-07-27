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بالفيديو .. بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على باريس سان جيرمان

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بالفيديو .. بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على باريس سان جيرمان بالفيديو .. بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على باريس سان جيرمان

سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفا قاد به فريقه ريال مدريد للفوز وديا على باريس سان جيرمان في المباراة التي أقيمت بينهم السبت بالسويد.

ولعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان بتشكيلة ضمت أغلب نجوم الفريقين وكذلك شارك إسكو لاعب الملكي الجديد القادم من مالاجا.

وسجل بنزيمة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من الشوط الأول بعد مجهود رائع من أوزيل الذي هيأ له الكرة قبل أن يسددها المهاجم الفرنسي قوية في شباك باريس سان جيرمان.

وفي الشوط الثاني هدأت المباراة قليلا وكاد إبراهيموفيتش أن يتعادل لنادي العاصمة الفرنسي في أكثر من مناسبة إلا أن دفاع الملكي تمكن من التصدي لمحاولات إبرا لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

هدف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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