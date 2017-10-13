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بالصور - ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب "ميكروباص الوادي" إلى 5 وفيات

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مصراوي Masrawy

بالصور - ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب "ميكروباص الوادي" إلى 5 وفيات

10:52 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب ميكروباص أجرة، صباح اليوم الجمعة، في الوادي الجديد إلى خمسة أشخاص، فيما أصيب 10 آخرين بجروح وكسور.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص أجرة على طريق "الداخلة - العوينات" بالكيلو 200، حيث لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين أغلبهم من أبناء محافظة أسيوط ويعملون بمزارع شرق العوينات.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثث والوفيات إلى مستشفى الداخلة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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