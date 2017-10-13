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بالصور- بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور- بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء كفر الشيخ

10:37 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

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كفر الشيخ - (مصراوي):

بدأت عملية التصويت، في انتخابات التجديد النصفي، لنقابة الأطباء بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار حسن شاهين، بمقر النقابة بمدينة كفر الشيخ، وسط تأمين شامل من قوات الأمن التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ.

وقال الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن 10 مرشحين، سيخوضون المنافسة، في انتخابات التجديد النصفي، على 4 مقاعد للعضوية، منهم مقعدين فوق السن، ومقعدين آخرين تحت السن، ومقعد واحد للعضوية عن وسط الدلتا.

وأعلن الدكتور مدحت هيكل، وكيل النقابة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أسماء المرشحين العشرة الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي للنقابة، فبالنسبة لمقعدي فوق السن، مرشح عليهم 3 أطباء، هم: "إبراهيم عبدالمنعم عبدالله، وأماني باشا، ومحمد غانم".

وأشار إلى أن المرشحين على مقعدي تحت السن 4 أطباء هم : أحمد منصور، وبسيوني عبدالتواب، ومحمد كمال رزق، وهيثم إبراهيم رشوان، أما مقعد عضو عن وسط الدلتا مرشح عليه 3 أطباء هم: "حسن السيد إبراهيم الباتع، ورشوان شعبان رشوان، ومحمد سلامة محمود جاد".

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