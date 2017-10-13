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"تعليم الوادي": انتهاء صيانة 10 مدارس نهاية الفصل الدراسي الأول

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مصراوي Masrawy

"تعليم الوادي": انتهاء صيانة 10 مدارس نهاية الفصل الدراسي الأول

10:34 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

الدكتور غازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور غازي البنواني، اليوم الجمعة، انتهاء جميع أعمال الصيانة وبناء الأسوار في 10 مدارس نهاية الفصل الدراسي الأول.

أضاف البنواني، أن الصيانة تجري في مدارس 3 مراكز إدارية هي الخارجة والداخلة والفرافرة، بهدف رفع كفاءة وتطوير هذه المنشآت التعليمية، وأن تأخر بدء الصيانة مرتبط بأعمال الطرح والبت الفني والمالي الخاص، والمرتبط بتخصيص الاعتماد المالي مع بدء العام المالي في شهر يوليو المنقضي، ما تسبب في تأخر بدء الصيانة تزامنًا مع بدء الدراسة.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى دراسة مقترح يقضي بتمويل مشروعات الصيانة قبيل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة، على أن تسدد هذه المبالغ بمجرد تخصيصها في الميزانية الجديد، لتلافي مشكلة بدء الصيانة في المدارس خلال فترة الدراسة.

واشتكى أولياء الأمور مع أول يوم في الدراسة، في عدة مدارس بمركزي الخارجة والفرافرة، من تعرض أبنائهم للخطر بسبب استمرار أعمال الصيانة وتشوين مواد البناء في محيط كل مدرسة.

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