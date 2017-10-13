بالصور.. انطلاق ملتقى "يونسكو" الإقليمي للتربية على المواطنة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

انطلقت بمحافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى الإقليمي حول "التربية على المواطنة العالمية وتعزيز العمل العربى الإقليمي والشراكات" الذي تقيمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، وتحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مدار يومي 13، 14 أكتوبر الجاري بمشاركة 40 مشتركا من 20 دولة عربية وبعض الدول الأجنبية وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات من مختلف الدول العربية والأوروبية.

وينظم الملتقى كل من مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية مع مركز اليونسكو الإقليمي للمحيط الآسيوي حول التربية على التفاهم الدولي بكوريا ومركز الملك عبدالله الدولي للحوار بفيينا، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض بالتنسيق مع مكتب اليونسكو بالقاهرة.

وأكد محافظ الأقصر، أهمية التعليم والتربية لتعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية تفعيلا لدور الأسرة والمجتمع، من خلال تضافر كافة الجهود المجتمعية لدعم الأهداف التنموية بالمجتمعات العربية.

ومن المقرر أن يتضمن الملتقى عددا من جلسات النقاش تتناول محاور المواطنة، والتركز على قيم احترام وتقبل الآخر، و مساهمة هذه القيم في تعزيز التعاون والشراكة العربية على مدار يومان كما سيقوم أعضاء الملتقى بزيارة معالم الأقصر والمناطق الأثرية بالبرين الشرقي والغربي.