نصائح لحماية طفلك من البدانة

كتب - مصراوي:

حذر طبيب الأطفال الألماني هيرمان جوزيف كال من خطورة البدانة على صحة الأطفال، حيث إنها تهددهم بالإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، وما يترتب عليهما من أزمات قلبية وسكتات دماغية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ولحماية الأطفال من البدانة، ينصح بتقديم القليل من الحلوى للأطفال الأقل من 4 سنوات وعدم تقديم المشروبات المحلاة بالسكر لهم قدر الإمكان، وتعويض ذلك بالماء والشاي غير المحلى بالسكر.

كما ينبغي أن يقدم الآباء للأطفال الكثير من الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع التخلي قدر المستطاع عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون.

أما الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، فينبغي أن يمارسوا الرياضة مرة على الأقل في الأسبوع، مع الإقلال من ساعات الجلوس أمام شاشات التلفزيون والأجهزة الذكية.

وينبغي على الآباء قياس وزن الطفل بانتظام والتأكد من أنه مناسب لعمره. وفي حال ملاحظة أن الطفل يعاني من زيادة الوزن، فينبغي الذهاب إلى طبيب أطفال فوراً من أجل تغيير النظام الغذائي للطفل بحيث يستعيد وزنه الطبيعي بشكل سليم ومن دون أن يتعرض لسوء التغذية.