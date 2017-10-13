أخبار عاجلة

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

نصائح لحماية طفلك من البدانة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نصائح لحماية طفلك من البدانة

10:40 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

نصائح لحماية طفلك من البدانة

نصائح لحماية طفلك من البدانة

كتب - مصراوي:

حذر طبيب الأطفال الألماني هيرمان جوزيف كال من خطورة البدانة على صحة الأطفال، حيث إنها تهددهم بالإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، وما يترتب عليهما من أزمات قلبية وسكتات دماغية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ولحماية الأطفال من البدانة، ينصح بتقديم القليل من الحلوى للأطفال الأقل من 4 سنوات وعدم تقديم المشروبات المحلاة بالسكر لهم قدر الإمكان، وتعويض ذلك بالماء والشاي غير المحلى بالسكر.

كما ينبغي أن يقدم الآباء للأطفال الكثير من الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع التخلي قدر المستطاع عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون.

أما الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، فينبغي أن يمارسوا الرياضة مرة على الأقل في الأسبوع، مع الإقلال من ساعات الجلوس أمام شاشات التلفزيون والأجهزة الذكية.

وينبغي على الآباء قياس وزن الطفل بانتظام والتأكد من أنه مناسب لعمره. وفي حال ملاحظة أن الطفل يعاني من زيادة الوزن، فينبغي الذهاب إلى طبيب أطفال فوراً من أجل تغيير النظام الغذائي للطفل بحيث يستعيد وزنه الطبيعي بشكل سليم ومن دون أن يتعرض لسوء التغذية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 5 أطعمة لإنقاص الوزن.. خاصة في منطقة البطن

    هو وهي

  • دراسة: السمنة تؤدي للإصابة بـ 13 نوع من الأورام الخبيثة

    هو وهي

  • علماء يكتشفون السبب الرئيسي للبدانة

    هو وهي

  • الساعة البيلوجية ربما تؤثر على زيادة الوزن.. والسبب

    هو وهي

إعلان

d46feb9569.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"