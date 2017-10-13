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مدير حملة مشيرة خطاب: الأمور في «اليونسكو» تتجه لصالح مصر

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مدير حملة مشيرة خطاب: الأمور في «اليونسكو» تتجه لصالح مصر مدير حملة مشيرة خطاب: الأمور في «اليونسكو» تتجه لصالح مصر

التحرير

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ومدير حملة السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة المصرية لمنصب أمين عام اليونسكو: إن "الأمور تتجه لصالح "، لافتًا إلى أن التقدم الهائل الذي حققته "خطاب" جاء نتيجة لجهود وزير الخارجية سامح شكري.

وأوضح "العرابي" في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، أن وصول مصر للإعادة أمام فرنسا، هو أمر عظيم، باعتبارها دولة المقر، وكان ذلك بفضل المجهودات التي بُذِلت على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدًا إصرار مصر على الاستمرار في خوض المعركة حتى النهاية، مع الاطمئنان وتقبل النتائج أيًا كانت، بعدما أدى الجميع واجبهم بشرف، وساندهم في ذلك الشعب المصري طوال مراحل المنافسة.

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ومن المقرر أن تخوض مرشحتا مصر وفرنسا جولة فاصلة، في تمام الثانية بعد الظهر بتوقيت باريس، وهو نفس توقيت القاهرة، لاختيار الفائز من بينهما بالمركز الثاني، لخوض الجولة الحاسمة أمام المرشح القطري في انتخابات اليونسكو. 

يأتي ذلك بعدما تساوت المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب، مع المرشحة الفرنسية أودريه أزولاي، في عدد الأصوات، خلال منافسات الجولة الرابعة، أمس الخميس، بـ18 صوتًا لكل منهما، وهو ما يستدعي إجراء جولة تصويت بينهما لاختيار الحائز على المركز الثاني، والذي يخوض جولة الحسم مع المرشح القطري الحاصل على 22 صوتًا خلال منافسات الجولة الرابعة.

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