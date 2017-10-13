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«خطاب» تواجه مرشحة فرنسا للتأهل لجولة الحسم بانتخابات اليونسكو

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«خطاب» تواجه مرشحة فرنسا للتأهل لجولة الحسم بانتخابات اليونسكو «خطاب» تواجه مرشحة فرنسا للتأهل لجولة الحسم بانتخابات اليونسكو

التحرير

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تخوض مرشحتا وفرنسا جولة فاصلة، في تمام الثانية بعد الظهر بتوقيت باريس، لاختيار الفائز من بينهما بالمركز الثانى، لخوض الجولة الحاسمة أمام المرشح القطرى فى انتخابات اليونسكو.

يأتي ذلك بعدما تساوت المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب، مع المرشحة الفرنسية أودريه أزولاى، فى عدد الأصوات، خلال منافسات الجولة الرابعة، أمس الخميس، بـ18 صوتًا لكل منهما، وهو ما يستدعى إجراء جولة تصويت بينهما لاختيار الحائز على المركز الثاني، والذى يخوض جولة الحسم مع المرشح القطرى الحاصل على 22 صوتًا خلال منافسات الجولة الرابعة.

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وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لتصحيح المعلومة.. يعاد التصويت غدًا (وليس قرعة) بين مصر وفرنسا لاختيار المرشح الثانى الذى يتنافس مع الأول".

كانت الجولة الثالثة قد شهدت مفاجآت فى الأرقام التى حصل عليها كل مرشح، بعدما رفعت السفيرة مشيرة خطاب أصواتها الى 13 صوتا، وكذلك الفرنسية اودريه ازولاى الى 18، فيما انخفضت أصوات المرشح القطرى حمد الكوارى إلى 18 صوتا بعدما سبق وحصل على 20 صوتا فى الجولة الثانية، وحافظ المرشح الصينى على الأصوات الخمسة التى حصل عليها فى الجولتين الأولى والثانية.

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