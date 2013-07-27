بالفيديو - هدف سينمائي من راؤول يزين فوز شالكة على السد 9-0

سجل راؤول جونزاليس هدفا رائعا زين به تسعة أهداف سجلها شالكة في شباك السد القطري في المباراة التي أقيمت كتكريم للاعب الإسباني على فيلتينس أرينا بألمانيا.

ولعب راؤول خلال الشوط الأول بقميص السد القطري الذي يلعب له حاليا وانتهى برباعية نظيفة لشالكة سجلها فارفان وسازالي بواقع هدفين لكل منهما.

وفي الشوط الثاني شارك راؤول مع شالكة وتمكن من تسجيل هدفين أحدهما جاء بطريقة رائعة بعد أن راوغ دراكسلر صانع ألعاب الفريق لاعبين في مساحة صغيرة قبل أن يمررها بالكعب لراؤول الذي لم يجد صعوبة في إيداعها داخل الشباك.

وسجل باقي الأهداف هونتلار هدفين وجورتزيكا هدف لتنتهي المباراة بفوز عريض لشالكة 9-0 على السد القطري.

وخرج راؤول قبل نهاية المباراة بدقائق وحمل إبنه لوحة التبديل الإلكترونية بدلا من الحكم الرابع.

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