بدء التصويت في انتخابات نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، قبل قليل، فتح باب اللجان الانتخابية في 27 محافظة أمام أعضائها للتصويت في انتخابات التجديد النصفي على 12 مقعدًا في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

ودعت اللجنة جميع الأطباء المشاركة في الانتخابات لسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2016، ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

ويبلغ عدد الأعضاء المقيدين في النقابة ولهم حق التصويت ما يقرب من 250 ألف عضو، ويتنافس في الانتخابات 51 مرشحًا على 12 مقعدًا من مجلس النقابة العامة، ويشرف على الانتخابات 44 مستشارًا في 27 مقرًا انتخابيًا.

وخاطبت اللجنة العامة للانتخابات، رؤساء لجان الانتخابات بجميع المحافظات؛ بضرورة توفير كابينة اقتراع أو ساتر حتي يدلي الأطباء المنتخبين بأصواتهم خلفه بصورة منفردة.​