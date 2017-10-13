إلغاء 4 رحلات بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصادياً

القاهرة - (أ ش أ):

ذكرت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أنه تم إلغاء 4 رحلات جوية بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، بسبب عدم جدواها اقتصاديا لقلة عدد ركابها.

وأوضحت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارين من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 104 المتجهة إلى الطائف ورحلة رقم 484 المتجهة إلى القصيم بالإضافة إلى إلغاء رحلة شركة تاركو للطيران رقم 113 المتجهة إلى الخرطوم وشركة نسمة للطيران رحلة رقم 140 المتجهة إلى القصيم.

وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات علي متن طائرات أخرى.