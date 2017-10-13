وزير الزراعة يشدد على سرعة الانتهاء من استعدادات الموسم الشتوي

كتب - أحمد مسعد:

شدد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على سرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي، وتوفير كميات التقاوي الكافية والتي تغطي احتياجات المزارعين خلال الموسم.

وأكد وزير الزراعة - خلال اجتماع ضم رئيس مركز البحوث الزراعية، ومديري المعاهد ورؤساء الأقسام المعنية - ضرورة تكثيف أعمال الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة المنزرعة في الموسم الشتوي، والتركيز على زراعة الأصناف عالية الإنتاجية بالحقول الإرشادية لدى المزارعين وخاصة الأكثر احتياجا.

أشار البنا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية والإرشاد من خلال الفرق العلمية والبحثية بالمحافظات المختلفة، التابعة لمركز البحوث الزراعية ومحطاته المختلفة، لتوعية المزارعين بالأصناف ذات الإنتاجية العالية من محاصيل القمح، الشعير، الفول البلدي، العدس، البرسيم، البصل، وبنجر السكر.

وكلف وزير الزراعة معهد بحوث المحاصيل الحقلية بإعداد برنامج تدريبي جديد لمزارعي محصولي العدس والبصل، والتركيز على نشر التوصيات والممارسات الزراعية السليمة، وخاصة فيما يتعلق بالمبيدات ومكافحة الآفات.

كما كلف مركز البحوث الزراعية بإعداد خريطة واضحة لكافة المحاصيل الشتوية وخاصة القمح، موضح بها التقاوي التي تتناسب مع كل محافظة وإنتاجية كل صنف، بما يساهم في توفير قاعدة بيانات واضحة خلال الموسم، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمزارعين.

وأشار البنا إلى أهمية نشر تقنيات زراعة القمح بنظام المصاطب، والتي أثبتت تحقيقها إنتاجية عالية، وكذلك توفير كميات التقاوي، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، والتوزيع المناسب للأسمدة في التربة.

وأكد وزير الزراعة مواصلة مركز البحوث الزراعية الدور المنوط به، في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة غير الشرهة للمياه، والمقاومة للأمراض، والتي تتكيف مع التغيرات المناخية المختلفة.