حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة محاور القاهرة الكبرى

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الجمعة، سيولة مرورية، على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال الفترة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحًا.

وفي القاهرة رصدت غرفة عمليات إدارة المرور، معدلات سير منخفضة بكافة المحاور على مستوى المدينة؛ حيث أن مداخل ومخارج العاصمة تعمل بشكل جيد دون وجود أعطال أو مصادمات تعيق حركة السير.

وظهر انسياب في حركة السير بمحور المشير بصورة جيدة في الاتجاهين وكذلك شارع صلاح سالم، والعروبة، والأوتوستراد، وكوبري أكتوبر فالحالة أقل من العادية في الاتجاهين القادم والمتجه بينما يسود الهدوء في جميع المحاور.

وبدأت إدارة المرور، في إغلاق جزئي لشارع النصر لتنفيذ أعمال كوبري الفنجري.

وتسير كافة المحاور بصورة طبيعية فيما يوجد بعض الأعطال الخفيفة الغير مؤثرة على حركة المرور - بحسب غرفة العمليات- والتي تم التعامل معها بمعرفة رجال الادارة العامة لمرور القاهرة.

ولم توجه إدارة المرور، أي نصائح خاصة بتعديل خطوط السير أو التحركات في المحاور الرئيسية وخاصة بالمسطحات الأرضية.

وفي الجيزة لم يشهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي وشارع فيصل أي كثافات بخلاف كل يوم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من تعزيز خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور.