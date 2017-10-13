أخبار عاجلة

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة محاور القاهرة الكبرى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة محاور القاهرة الكبرى

10:22 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة محاور القاهرة الكبرى

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الجمعة، سيولة مرورية، على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال الفترة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحًا.

وفي القاهرة رصدت غرفة عمليات إدارة المرور، معدلات سير منخفضة بكافة المحاور على مستوى المدينة؛ حيث أن مداخل ومخارج العاصمة تعمل بشكل جيد دون وجود أعطال أو مصادمات تعيق حركة السير.

وظهر انسياب في حركة السير بمحور المشير بصورة جيدة في الاتجاهين وكذلك شارع صلاح سالم، والعروبة، والأوتوستراد، وكوبري أكتوبر فالحالة أقل من العادية في الاتجاهين القادم والمتجه بينما يسود الهدوء في جميع المحاور.

وبدأت إدارة المرور، في إغلاق جزئي لشارع النصر لتنفيذ أعمال كوبري الفنجري.

وتسير كافة المحاور بصورة طبيعية فيما يوجد بعض الأعطال الخفيفة الغير مؤثرة على حركة المرور - بحسب غرفة العمليات- والتي تم التعامل معها بمعرفة رجال الادارة العامة لمرور القاهرة.

ولم توجه إدارة المرور، أي نصائح خاصة بتعديل خطوط السير أو التحركات في المحاور الرئيسية وخاصة بالمسطحات الأرضية.

وفي الجيزة لم يشهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي وشارع فيصل أي كثافات بخلاف كل يوم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من تعزيز خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حركة المرور: كثافات بالثورة وصلاح سالم وكوبري أكتوبر وفيصل

    أخبار

  • مرور القاهرة: إغلاق محور النصر لمدة يومان بسبب إصلاحات كوبري الفنجري

    أخبار

  • حركة المرور: كثافات مرورية بكوبري عباس والملك الصالح والكورنيش

    أخبار

  • حركة المرور.. سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

    أخبار

إعلان

4dc17c798c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"