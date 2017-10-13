تنفيذ مشروعات في مجال الكهرباء بـ2 مليون جنيه في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بدء تنفيذ مشروعات في مجال الكهرباء والإنارة بالمركز وقراه بتكلفة 2 مليون و887 ألف جنيه.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالمحافظة، المهندس مجدي الطماوي لـ"مصراوي"، إن المركز بدء تنفيذ خطة الكهرباء شاملة إنارة شوارع مدينة الخارجة بلمبات "الليد"، ودعم الشبكة الكهربية في المنطقة الحرفية بالمدينة.

أضاف الطماوي، أنه جاري دعم وصيانة شبكات الكهرباء والإنارة الداخلية في قرى (المنيرة- الشركة- جناح- ناصر- شرق بولاق- بولاق- صنعاء – فلسطين)، على أن تنتهي جميع المشروعات خلال شهر مايو المقبل.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، شهر يوليو الماضي، تخصيص 2 مليون و887 ألف جنيه من موازنة خطة التنمية المحلية الموحدة للمحافظة، لدعم مشروعات الكهرباء بمركز الخارجة في موازنة العام المالي الجديد 2017/2018.