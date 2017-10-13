تدخل لنصرة شقيقته.. فقتله زوجها أمام المارة بالوراق
تدخل لنصرة شقيقته.. فقتله زوجها أمام المارة بالوراق
10:15 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن خلافات عائلية وراء مقتل عامل على يد زوج شقيقته بمنطقة الوراق.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أن مشادة كلامية حادة نشبت بين المتهم وزوجته، تدخل على إثرها شقيقها لنصرتها، مما أثار حفيظة الزوج.
وأكد المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن الأمر تطور إلى مشاجرة بينهما في الشارع، تعدى على إثرها الزوج بسكين على "نسيبه" أمام المارة، ليسقط غارقًا في دمائه.
ولفت المصدر إلى أن مأمورية برئاسة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، والعقيد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق، تمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.
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