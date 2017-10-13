مصرع شاب سقط من أعلى عقار بالوراق.. والتحريات: مصاب بإعاقة منذ عامين
مصرع شاب سقط من أعلى عقار بالوراق.. والتحريات: مصاب بإعاقة منذ عامين
10:04 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
كشف مصدر أمني بمباحث الجيزة، ملابسات سقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة الوراق.
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه أثناء تواجد محمد أسامة، 23 سنة، رفقة نجل خالته أعلى سطح العقار سكنه -المكون من 8 طوابق- اختل توازنه وسقط على الأرض جثة هامدة.
ولفت المصدر، إلى أن تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، والعقيد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق، أكدت أن المتوفى كان يعاني من إعاقة بالقدمين نتيجة حادث تعرض له منذ عامين.
وأشار المصدر إلى عدم وجود شبهة جنائية، موضحا أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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