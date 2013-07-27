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خيري ورحيل في تدريب الأهلي رغم مشاكل قيدهما

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خيري ورحيل في تدريب الأهلي رغم مشاكل قيدهما خيري ورحيل في تدريب الأهلي رغم مشاكل قيدهما

حرص أحمد خيري وصبري رحيل لاعبا الأهلي الجديدان على الحضور في تدريبات الفريق الأحمر يوم السبت لأول مرة منذ التعاقد معهما.

ونقل مراسل FilGoal.com عن حرص لاعبا الزمالك والإسماعيلي السابقين على الظهور في تدريب الأهلي وخوض المران المسائي مع باقي المجموعة.

وكانت أنباء عن محاولة الأهلي لإعارة اللاعبين خارج في ظل عدم استطاعة النادي في الاستفادة منهما إفريقيا نظرا لقيدهما مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بالنسبة لرحيل، بينما تم قيد أحمد خيري في كأس الكونفدرالية.

ورفض خيري فكرة إعارته في أي دولة عربية، في الوقت الذي يحاول الأهلي إقناعه بالإعارة قبل العودة لعدم معرفة مستقبل الدوري المصري.

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