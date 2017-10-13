الطيران الحربي السوري يقصف أحياء دمشق

دمشق - (د ب أ):

شن الطيران الحربي السوري، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات على أحياء تحت سيطرة مسلحي المعارضة السورية جنوب العاصمة دمشق.

وشنت طائرات حربية سورية، صباح اليوم الجمعة، عشر غارات استهدفت منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، وأن سحب الدخان غطت المنطقة، التي تعرضت للقصف بعد حوالي عام من حالة هدوء التي تعيشها المنطقة ولم تتعرض لقصف بسلاح الطيران.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "قيام الطيران الحربي في قصف الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة جنوب دمشق جاء بعد تعثر ملف خروج المسلحين من تلك الأحياء باتجاه محافظة إدلب ومدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي".

وأكد المصدر: أن "القوات الحكومية السورية وفصائل مسلحة موالية له بدأت عملية عسكرية للضغط على مسلحي تلك المناطق للخروج باتجاه شمال سورية".

يذكر أن مجلس محافظة دمشق الحرة، التابع للمعارضة السورية، طالب، في الـ26 من سبتمبر، أهالي جنوب العاصمة دمشق وكافة المنظمات الدولية وقف تهجير أهالي الأحياء، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة والتي يقدر عددهم بحوالي 120 ألف شخص، وهي أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود وبيت سحم وببيلا ويلدا، والقدم.

وتفرض القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها حصاراً على أحياء جنوب العاصمة دمشق الأربعة، منذ أواخر عام 2013، وتوفي العشرات من السكان بسبب الجوع ونقص التغذية والأدوية.