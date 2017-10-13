أخبار عاجلة

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دخول وحدات من الجيش التركي إلى إدلب بسوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دخول وحدات من الجيش التركي إلى إدلب بسوريا

10:12 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

دخول وحدات من الجيش التركي إلى إدلب بسوريا

الجيش التركي

 

(مصراوى):

توغل رتل عسكري من الجيش التركي ريف إدلب، أمس الخميس، وذلك ضمن اتفاق مناطق "خفض التصعيد"، وذلك حسبما أورد موقع " الدرر الشامية" الإخباري المعارض.

ونقل الموقع الإخباري عن مصدر مطلع قوله إن الوحدات التركية تضم 20 آلية عسكرية، ونحو 100 جندي، علاوة على مشاهدة طائرات استطلاع عسكرية بالتزامن مع توغل القوات التركية.

وبحسب التقرير، علق ناشطون على دخول الرتل العسكري التركي، مؤكدين أنه سيستلم نقاطًا عسكرية مع عفرين بريف حلب، وسيكون عمله العسكري ضد الميليشيات الكردية في الأيام القادمة لإنهاء خطرها.

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في آواخر الشهر الماضي، أن تركيا ستنشر قواتها في منطقة إدلب شمال سوريا في إطار اتفاق خفض التصعيد الذي اتفق عليه خلال اجتماعات آستانة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجيرات انتحارية في سوريا

    أخبار

  • لافروف يبحث مع تيلرسون الملف النووي الإيراني

    أخبار

  • لندن ترفض تأكيد مقتل جهادية بريطانية في سوريا

    أخبار

  • مصدر طبي سوري: 30 قتيلا في قصف على مدينة الرقة

    أخبار

إعلان

1b544515ce.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"