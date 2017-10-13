دخول وحدات من الجيش التركي إلى إدلب بسوريا

(مصراوى):

توغل رتل عسكري من الجيش التركي ريف إدلب، أمس الخميس، وذلك ضمن اتفاق مناطق "خفض التصعيد"، وذلك حسبما أورد موقع "شبكة الدرر الشامية" الإخباري المعارض.

ونقل الموقع الإخباري عن مصدر مطلع قوله إن الوحدات التركية تضم 20 آلية عسكرية، ونحو 100 جندي، علاوة على مشاهدة طائرات استطلاع عسكرية بالتزامن مع توغل القوات التركية.

وبحسب التقرير، علق ناشطون على دخول الرتل العسكري التركي، مؤكدين أنه سيستلم نقاطًا عسكرية مع عفرين بريف حلب، وسيكون عمله العسكري ضد الميليشيات الكردية في الأيام القادمة لإنهاء خطرها.

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في آواخر الشهر الماضي، أن تركيا ستنشر قواتها في منطقة إدلب شمال سوريا في إطار اتفاق خفض التصعيد الذي اتفق عليه خلال اجتماعات آستانة.