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31 أكتوبر.. إنهاء إجراءات تعيين الـ300 معلم بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

31 أكتوبر.. إنهاء إجراءات تعيين الـ300 معلم بالوادي الجديد

09:49 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

31 أكتوبر.. إنهاء إجراءات تعيين الـ300 معلم بالوادي الجديد

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور غازي البنواني، اليوم الجمعة، إن المديرية تتسلم حاليًا ملفات الـ300 معلم تمهيدًا لتسليمهم وظائفهم يوم 31 أكتوبر الجاري لسد العجز في التخصصات الدراسية بمركزي الفرافرة وباريس.

أضاف البنواني لـ"مصراوي، أن المديرية تتلقى حاليًا ملفات جميع المقبولين في مسابقة التوظيف الخاصة بتعيين 300 معلم ومعلمة وتفحصها بدقة، بالتنسيق مع عدة جهات أخرى وتراجعها مع الجامعات المختلفة، لما رصدته المديرية من أكثر من 50 حالة تزوير في بعض الشهادات.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، شهر مارس عام 2017 عن مسابقة لتوظيف 300 معلم، لسد العجز في التخصصات الدراسية بمركزي الفرافرة وباريس، وأعلنت أسماء المقبولين في المسابقة لتسليمهم العمل يوم 23 سبتمبر الماضي.

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مصراوي Masrawy

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